Climat: Trump se dit prêt à signer une nouvelle version de l'accord de Paris

Le président américain Donald Trump serait prêt à signer l’accord de Paris sur le climat, mais seulement s’il comprend des modifications importantes, selon des extraits d’une interview qui sera diffusée dimanche par la chaîne de télévision britannique ITV.

>> A lire aussi : Une chaîne météo remet Donald Trump à sa place après son tweet sur le réchauffement climatique

Donald Trump avait annoncé en juin 2017 que les Etats-Unis se retiraient de l’accord de Paris, le qualifiant de « mauvais accord » pour l’économie américaine, une décision désapprouvée internationalement.

WORLD EXCLUSIVE: In his first international interview since becoming US president, @realDonaldTrump says sorry for retweeting anti-Muslim videos. @piersmorgan https://t.co/kFCEKnYxyI



The full interview will air on Sunday 28 January at 10pm on @ITV and available on the @itvhub. pic.twitter.com/Am5nH1jvPw