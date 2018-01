Crues-inondations : Comment faites-vous pour protéger vos habitations?

Crue du Doubs et inondations à Besançon le 24 janvier 2018. — TARDIVON/SIPA

Les crues et les inondations menacent certaines habitations.

Quelles sont vos solutions pour protéger votre résidence ?

Ça monte, ça monte et ça… déborde. En province et à Paris, de nombreux fleuves sont en crue, les inondations sont toujours menaçantes et la situation ne devrait pas s’améliorer avant ce week-end.

Habitez-vous une maison ou un appartement risquant d’être inondé(e) ? Avez-vous prévu des protections particulières contre les intempéries ou/et les voleurs ? Quelles sont vos astuces et les moyens que vous utilisez dans de telles situations ?

