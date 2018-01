Découvrez en avant-première «Coloc of Duty» de Jul, une BD écolo

«Coloc of Duty», des strips de Jul pour sensibiliser à l'environnement. — Jul/AFD/Festival d'Angoulême

Une coloc, trois occupants et un nouveau venu qui va les forcer à s’interroger sur l’avenir de notre planète et ce que l’on peut tous faire, à notre échelle. A l’occasion du festival de la BD d'Angoulême (du 25 au 28 janvier), le dessinateur Jul a produit, en collaboration avec AFD, quelques strips qui nous interrogent sur notre définition de ce qu’est un citoyen du monde. Avec son humour décalé, le créateur de Silex and the City décrypte nos comportements individuels et collectifs.

