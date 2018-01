Météo: Alerte orange aux vents dans 4 départements du Sud, des rafales à 225 km/h en Corse

Quatre départements sont en vigilance orange — Capture d'écran / Météo France

Depuis mardi 16 heures, et jusqu’à au moins ce mercredi 16 heures, quatre départements du sud-est de la France ont été placés en vigilance orange aux vents violents par Meteo France. Les prévisionnistes s’attendent à une violente tempête similaire à l’épisode des 3 et 4 janvier 2018 lors du passage de la tempête Eleanor dans les deux départements de la Corse.

L’est du Var et les Alpes-Maritimes vont connaître un épisode de fort vent de nord-ouest se produisant en moyenne 1 à 2 fois par an. Météo France appelle les habitants de ces quatre départements (Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse et Corse-du-sud) à la plus grande vigilance.

Des rafales à plus de 200 km/h attendues

Des rafales de vent soufflant jusqu’à 225 km/h ont ainsi été enregistrées dans la nuit de mardi à mercredi en Corse. Le vent a soufflé très fort entre 100 et 130 km/h sur la Balagne et le Cap Corse. Les rafales observées sont allées jusqu’à 167 km/h sur le littoral de Balagne, 172 km/h à Conca, 198 km/h au cap Sagro et 225 km/h au Cap Corse, selon l’institut qui prévoit pour mercredi des rafales de 200 km/h voire plus sur l’Ile de Beauté.

