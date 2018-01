La météo pour jeudi: La tempête Eleanor se dirige vers le sud du pays

Les vents violents de la tempête Eleanor — 20 minutes - Slideshow

Elle continue son chemin. La tempête Eleanor, après avoir balayé mercredi la moitié nord de la France, se dirigeait dans la nuit de mercredi à jeudi vers le sud du pays et notamment la Corse.

Face à cette tempête venue d’Irlande, 20 départements restaient en vigilance orange : les côtes de la Manche et le littoral Atlantique (à l’exception de la Loire-Atlantique, du Calvados et du Morbihan) pour un risque de vagues-submersion, ainsi que la Gironde, l’Eure et la Seine-Maritime pour un risque d’inondation.

Pour la journée de jeudi, du sud de l’Aquitaine à la Méditerranée, les nuages laisseront percer des éclaircies et les pluies seront faibles et éparses. En revanche, partout ailleurs, le ciel sera le plus souvent très nuageux avec des pluies parfois modérées. Les cumuls de pluie seront importants sur l’ouest du Massif central et sur l’est du pays, en particulier sur le relief. La limite pluie/neige remontera au-dessus de 2.000 m d’altitude, ce qui entraînera une fonte de la neige. Dans l’Est, les niveaux des cours d’eau seront à surveiller. Par ailleurs, il y aura un fort risque d’avalanche sur les Savoies et les Hautes-Alpes.

Des rafales allant jusqu’à 130 km/h en Corse

Le vent de secteur ouest sera modéré à assez fort sur le pays avec des rafales de 70 km/h à l’intérieur des terres et autour de 90 km/h sur les côtes. Il sera plus fort sur la Corse ainsi que sur les Alpes et le Massif central avec des pointes à 100/110 km/h, temporairement plus de 130 km/h sur le relief de la Corse.

De grosses vagues déferleront sur le littoral de l’Atlantique et de la Manche avec un risque de submersion. Le matin, les températures iront de 5 à 13 degrés de l’intérieur vers les côtes. L’après-midi, il fera 11 à 15 degrés sur la plupart des régions, et jusqu’à 16 à 18 degrés dans le Sud.