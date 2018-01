10h40: Un poulailler atterit sur une voie express dans le Finistère

Décidément, la tempête Carmen souffle fort sur la Bretagne. A 5h ce lundi, des rafales de vents à 129 km/h ont été enregistrées à Camaret (Finistère). Le vent soufflait à peine moins à la Pointe du Raz (109 km/h) et à Ouessant (91 km/h), toujours dans le Finistère. Plus impressionnant encore, aux abords de la commune de Melgven, entre Concarneau et Quimperlé (Finistère), un poulailler a atterri littéralement sur la voie express RN165, une route à quatre voie, rapporte Le Télégramme, photos à l’appui. Le batiment agricole, en travers de la chaussé, rend impossible le passage des poids lourds, précise le quotidien. Les voitures, elles, peuvent passer. Un kilomètre plus loin, un cable électrique entrave de nouveau la chaussée.

Le Télégramme toujours recense ce lundi matin une quinzaine d’interventions de pompiers dans le Finistère liées à la tempête Carmen.