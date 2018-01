Météo: Arrivée de la tempête Carmen, 40 départements en vigilance orange lundi

Les habitants de Batz-sur-Mer, dans l'Ouest de la France, regarde les immenses vagues venir se casser sur les rochers, la veille de l'arrivée de la tempête Carmen, le 1er janvier 2018. — LOIC VENANCE / AFP

Ce 1er janvier 2018 sera marqué par le passage de la tempête Carmen sur l’ouest et le sud-ouest de la France où quarante départements ont été placés ce lundi par Météo France en vigilance orange pour vents violents et pour certains également pour vagues-submersion, a annoncé dimanche.

⚠ La tempête #Carmen va toucher l'ouest de la France demain 1er janvier.

Soyez très vigilants et suivez l'évolution de la situation sur https://t.co/AFkfHVbuiX #VigilanceOrange pic.twitter.com/2ACyvTz0nj — Météo-France (@meteofrance) December 31, 2017

Sur l'ensemble de la Bretagne, 2.500 foyers étaient privés d'électricité à 7h00, selon Enedis, qui a diligenté une centaine d'agents sur le terrain. Les prémices de cette tempête ont également causé la mort d'un dauphin, retrouvé échoué à Penvins (Morbihan), ont confié les sapeurs-pompiers. Selon Ouest-France, c'est un baleineau d'environ 3,50 m qui s'est échoué quelques kilomètres plus loin, à Saint-Gildas.

40 départements placés en «vigilance orange»

A 8h, des rafales à 133 km/h ont été enregistrés à la pointe du Raz, 119 km/h à Belle-Île, 115 km/h à Ouessant (Finistère). Les liaisons avec l'île ont d'ailleurs été coupées jusqu'à mardi. Le pont de Noirmoutier (Vendée), qui relie l'île au continent, a également été fermé aux véhicules de plus de deux mètres.

Ce lundi matin, Météo-France a ajouté dans un premier temps onze départements en vigilance orange « vent » (Allier, Ariège, Cantal, Haute-Garonne, Gers, Lot-et-Garonne, Puy-de-Dôme, Tarn et Tarn-et-Garonne) et la Corse-du-Sud et la Haute-Corse en vigilance « vents » et « vagues-submersion », portant à 37 le nombre total de départements placés en vigilance orange. Puis à 10h, le Lot, l'Aveyron et les Hautes-Pyrénées ont été ajoutées.

De la pluie et du vent sur tout le pays

Après ce passage pluvieux et très venté, un temps de traîne active avec de fréquentes averses s’imposera sur le pays toujours accompagné de vent d’ouest à 70/80 km/h quasi généralisé. A noter un risque de retour venteux à 100/110 km/h sur la Normandie à partir de la mi-journée. Avec ces vents forts, et la pleine mer de l’après-midi, de grosses vagues vont se former sur tout le littoral atlantique et engendrer un risque de submersion.

La nuit suivante, c’est la Corse qui essuiera des vents violents, les caps seront particulièrement exposés mais avec des déferlements sur l’est de l’île.

Les températures varient le matin entre 5 à 10 degrés, et 10/12 sur l’extrême Sud-est. Les maximales afficheront 10 à 13 degrés sur l’ouest du pays, 12 à 16 près de la Méditerranée, et 7 à 10 entre le Nord, le Centre et les régions de l’est.