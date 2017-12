Canada: Le froid extrême enveloppe les chutes du Niagara

Les chutes du Niagara phtographiées le 29 décembre 2017. — Aaron Lynett/AP/SIPA

En temps normal, les chutes du Niagara font déjà la joie des photographes et des touristes qui viennent les admirer. Les chanceux présents au Canada pour le Nouvel An pourront en plus profiter d'un spectacle... glacé, en raison du froid extrême qui balaye l'Amérique du Nord. Plusieurs internautes ont partagé leur expérience sur Twitter:

Guys, not to alarm anyone, but the Canadian side of Niagara Falls is an icy, winter wonderland right now



(via @punkodelish IG @Arjsun @AdamRDanni) pic.twitter.com/56GNaOikjN — Muhammad Lila (@MuhammadLila) December 28, 2017

It's so cold in Canada and the north east of the United States, Niagara Falls is freezing over. pic.twitter.com/BwZlc4zUyM — ITV News (@itvnews) December 31, 2017

Mais les températures négatives ne font pas que des heureux. A Ottawa, où il faisait -19°C à la mi-journée vendredi, les autorités ont annoncé l'annulation d'une partie des festivités prévues dans la capitale fédérale, en clôture d'une année qui a marqué le 150e anniversaire de la création de la Confédération canadienne.

Plusieurs stations de ski ont également pris des mesures draconiennes, soit en réduisant leurs horaires d'ouverture, soit en fermant des pistes.