Oise: Des habitants sauvent un cerf traqué et blessé lors d’une chasse à courre

Un grand cerf au Danemark — ANGOT/SIPA

Ce mardi, un cerf blessé et acculé dans le jardin d’une propriété privée de Bonneuil-en-Valois (Oise) a reçu le soutien de dizaines d’habitants qui ont fait pression sur les chasseurs pour que la bête soit épargnée, rapporte Le Parisien.

La chasse à courre interdite par arrêté municipal

Les discussions étaient tendues entre chasseurs et habitants. « On devait être plus d’une trentaine, raconte une voisine. Les chasseurs ont été insultés de tous les noms, le propriétaire refusait de les laisser entrer chez lui. »

>> A lire aussi : Oise : Un chasseur décède après avoir été chargé par un cerf dans la forêt de Compiègne

Le maire, prévenu, s’est montré ferme face aux chasseurs. « Selon un arrêté municipal, ils ont interdiction de venir chasser dans le village, explique Gilles Laveur au Courrier Picard. Nous avons déjà vécu des incidents virulents à cause de la chasse à courre. À chaque confrontation, cela se déroule dans une atmosphère de lutte des classes. »

Après deux heures, les chasseurs ont fini par rappeler leurs chiens, et la bête, blessée à la patte et la bouche ensanglantée, a pu repartir vers les bois.