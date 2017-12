VIDEO. Les dix animaux qui ont marqué l'année 2017

Photo prise le 28 août 2017 du bébé panda du zoo de Beauval (Loir-et-Cher). — GUILLAUME SOUVANT/AFP

Le bébé panda du zoo de Beauval, les chatons des sables, Némo le chien du couple Macron... Bon nombre d'animaux et de découvertes scientifiques animales ont fait l'actualité en 2017. Retour en vidéo. Attention, instant tendresse...

Mais il ne faut pas oublier que le règne animal est menacé. Une sixième extinction massive d’animaux est en cours, selon une étude publiée cette année dans la revue scientifique américaine Proceedings of the National Academy of Science. « Nous ne disposons que d’une petite fenêtre pour agir, deux ou trois décennies au maximum », préviennent les auteurs.

