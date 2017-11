C’est le moment où jamais de rester sous la couette et de sortir la machine à raclette sans mauvaise conscience.Selon le dernier bulletin de prévisions diffusé ce samedi soir par Météo France, ce dimanche 12 novembre risque de rester dans les annales des dimanches tout pourris pratiquement partout, à l’exception des régions méditerranéennes (veinards, attention quand même au Mistral et tramontane notamment dans le Rousillon et en Corse).

Partout ailleurs, au menu le matin : pluie et vent. Dans le Sud-Ouest, Météo France prévoit « de faibles ondées ou des bruines », ailleurs, il pleuvra franchement avec des précipitations « souvent modérées et continues » et « surtout sur les Vosges et le Jura où les quantités de pluies sont notables » annonce l’organisme. La neige est même attendue au-dessus de 1700 m. Pour améliorer le tout, « un vent d’ouest se fait sentir sur la moitié nord, en particulier le long des côtes de la Manche et sur le Centre et l’Ile-de-France où il atteint les 60 km/h »

L’après-midi, la perturbation se décalera sur un axe Grand Est- Rhône-Alpes jusqu’à la Nouvelle Aquitaine et Midi-Pyrénées et c’est surtout sur la façade est du pays qu’il pleuvra, les averses gagnant en fin d’après-midi le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et en soirée l’Auvergne Rhône-Alpes et le Limousin, tandis qu’à l’arrière de la perturbation « un ciel variable se dessine ». La limite plus neige s’abaisse à 500 m.

Attention toutefois aux risques d’averses orageuses près des frontières du nord : « Sous les orages les plus forts, on attend du grésil voire un peu de neige et de fortes rafales de vent. On prévoit 70 à 90 km/h de vent sur le Nord-Est, jusqu’à 100 à 110 km/h sur les crêtes vosgiennes », souligne Météo France.

Côté températures, la couette ou la doudoune restent les meilleures options : les minimales vont de 2 à 6 degrés sur le Nord-Est, 9 à 14 degrés sur le littoral méditerranéen, la Corse et le littoral aquitain, 6 à 11 degrés ailleurs. Les maximales sont comprises entre 6 et 12 degrés de l’Alsace et la Franche-Comté à la Basse Normandie et les Hauts de France, 16 à 20 degrés en Méditerranée et en Basse vallée du Rhône, 12 à 16 degrés ailleurs.

C.P.