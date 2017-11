VIDEO. Aix-en-Provence: Une maison écologique et recyclable à monter en deux semaines

Une maison écologique et économique réalisée par PopUp House. — PopUp House

L’entreprise PopUp House conçoit des maisons écologiques et économiques.

Ses maisons sont composées d’une ossature en bois et d’une isolation de 30 centimètres de polystyrène.

Les quatre murs extérieurs, la toiture et les fenêtres peuvent être construits en deux semaines.

L’entreprise PopUp House installée à Aix-en-Provence propose depuis plus de deux ans des maisons écologiques et économiques. Elle en a déjà commercialisé plus de 200 partout en France. Grâce à son concept, PopUp House a reçu le label French Tech et elle emploi aujourd’hui une cinquantaine de personnes. 20 Minutes vous explique ce concept.

Une entreprise spécialisée dans les calculs. PopUp House n’est en réalité pas le constructeur des maisons, mais plutôt le concepteur. « Nous avons déposé le brevet sur le système constructif et sur les méthodes de calcul qui permettent de concevoir la maison », explique Yves Lozachmeur, l’un des fondateurs de l’entreprise.

Des entreprises partenaires. PopUp House s’associe ensuite avec des architectes partenaires pour concevoir au mieux la maison en fonction des besoins du client, de l’emplacement du terrain, et des possibilités en termes de réalisation. « On s’occupe surtout de tous les calculs pour en faire une maison à très haute efficacité énergétique, et qui tient debout », précise Yves Lozachmeur.

L’entreprise revend ensuite la méthode constructive à des artisans, là aussi partenaires. Après plus de deux ans d’existence, PopUp House a pu s’entourer de nombreux partenaires partout en France, et même en Europe, qu’elle prend le soin de former pour s’assurer de la qualité des prestations. « On forme environ 50 personnes tous les mois et demi », avance le chef d’entreprise.

Une maison écologique. Les maisons conçues par PopUp House sont bâties grâce à une ossature bois, provenant de forets PEFC, c’est-à-dire gérées durablement, et à une isolation en polystyrène de 30 centimètres. L’efficacité thermique de ces maisons est la principale raison de leur appellation « écologique ». « Elles sont aussi entièrement démontables et construite à base de produits recyclables », précise Yves Lozachmeur, l’un des fondateurs de PopUp House.

Si beaucoup voient dans le polystyrène un matériau peu écologique, Yves Lozachmeur se veut rassurant : « Il y a beaucoup d’études qui démontrent que l’empreinte carbone de ce matériau est moindre que beaucoup d’autres. Il est léger, car composé à 98 % d’air, et très bien recyclable. ».

Une maison économique. Grâce à leur conception, les maisons PopUp House permettent d’être construites très rapidement. En deux semaines, elles sont hors d’eau et hors d’air, c’est-à-dire que les murs extérieurs sont montés, les fenêtres et la toiture posées. Reste l’électricité, la plomberie, et les cloisons intérieures à réaliser. Par ces procédés, une maison PopUp House revient en moyenne entre 1.300 et 2.000 euros le m2. Si vous faites le choix de réaliser vous-mêmes les finitions intérieures, le coût peut chuter entre 700 et 900 euros le m2. « Le prix total de la maison dépend énormément du choix des finissions intérieurs », précise Yves Lozachmeur.



Les économies escomptées sont surtout réalisées dans l’utilisation de la maison. « Ces maisons ne consomment rien grâce à leur efficacité énergétique qu’on a étudiée en amont, lors de la conception, et lors de l’implantation », avance-t-il. Selon lui, elles répondent déjà à des normes qui ne seront en vigueur qu’à l’horizon 2020-2025.