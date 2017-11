Selon l'ONU, 2017 est l'année la plus chaude enregistrée hors El Nino

Illustration de la sécheresse en Inde. — AFP

L'année n'est pas encore fini, mais 2017 affiche déjà des records... 2017 devrait être l’année la plus chaude recensée en l’absence du phénomène El Nino, depuis le début des relevés, indique l' Organisation météorologique mondiale (OMM) dans un bilan publié lundi à Bonn à l’occasion de la 23e Conférence climat de l’ONU. « Les trois dernières années sont les plus chaudes qui aient jamais été enregistrées et s’inscrivent dans la tendance au réchauffement à long terme de la planète », souligne le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.

El Nino gros perturbateur de températures

Sous l’effet d’un puissant Nino, 2016 devrait conserver son statut d’année la plus chaude, les années 2015, également traversé par ce phénomène météorologique, et 2017 se disputant la deuxième et la troisième place. El Nino vient tous les trois à sept ans affecter températures, courants et précipitations. Signal encore plus net d’un réchauffement de fond, les années 2013 à 2017 sont bien parties pour constituer la période de cinq ans la plus chaude jamais enregistrée, note l’agence de l’ONU dans ce bilan provisoire pour l’année.

Ouragans et pics de températures

Marquée par des événements extrêmes records, 2017 a aussi vu des ouragans d’une intensité inédite dans les Caraïbes et dans l’Atlantique, des pics à plus de 50°C en Asie, une sécheresse durable en Afrique de l’Est… « Nombre de ces phénomènes - des études scientifiques approfondies en révéleront le chiffre exact - portent indiscutablement la marque du changement climatique causé par l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre engendrés par les activités humaines », souligne Petteri Taalas.

Comment inverser la tendance ?

A Bonn les représentants de 196 pays doivent s’accorder sur les régles d’application de l’accord de Paris, qui vise à garder le réchauffement sous 2°C voire 1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle. Selon plusieurs études, les engagements actuels des pays ne suffisent pas et conduisent à +3°C. Les tendances de long terme vont toutes dans la mauvaise direction, souligne l’OMM. Les concentrations dans l’atmosphere des principaux gaz à effet de serre (GES) continuent de croître. Par rapport aux niveaux de 1750, les concentrations de CO2 et de méthane sont 1,5 et 2,5 fois supérieures.

La hausse du niveau de la mer et l’acidification des océans, entre autres indicateurs du changement climatique, se poursuivent. « L’océan absorbe jusqu’à 30 % des émissions annuelles de CO2 produites par l’homme », relève l’OMM. « Mais cela a un coût », pour les coraux, l’aquaculture, la chimie élémentaire des mers. L’étendue de la banquise de l’Arctique demeure inférieure à la normale tandis qu’en Antarctique, la banquise, stable auparavant, affichait un minimum record ou quasi record, ajoute l’OMM.

« Menaces croissantes »

« Cela met en lumière les menaces croissantes pesant sur les populations, l’économie des pays et même les mécanismes de la vie sur Terre, si notre action ne devait pas être à la hauteur des objectifs de l’Accord de Paris », souligne Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Convention climat de l’ONU (CCNUCC), qui accueille la conférence de Bonn. La COP23 « devra servir de tremplin à tous les pays et secteurs de la société, qui seront appelés à revoir à la hausse leurs ambitions pour le climat », ajoute-t-elle.