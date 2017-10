VIDEO. Tempête Ophelia: Après la Bretagne, l'Angleterre et l'Écosse arborent un ciel orangé

Le ciel orangé à Londres dû à la tempête Ophelia. — Nicholson/LNP/Shutterst

Après le ciel de Bretagne, c’est celui de l’Angleterre et de l’Écosse qui s’est assombri quelques instants, ce lundi. Paré de couleurs ocre et jaune, il a été marqué, lui aussi, par le passage de la tempête tropicale Ophelia.

Rétrogradée d’ouragan à « simple » tempête après avoir frappé l’Irlande, Ophelia a laissé dans son sillage du sable rapporté d’Afrique du nord. Du Sahara, plus précisément, selon The Independent. Les incendies de ces derniers jours au Portugal et en Espagne auraient également amplifié le phénomène.

Après Londres, la tempête tropicale a gagné l’Ecosse. Elle devrait finir sa course en Norvège.