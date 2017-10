VIDEO. Après l’épisode du ciel jaune, la qualité de l’air sera médiocre demain en Bretagne

Une étrange lumière jaune a teinté lundi le ciel breton. — MARIE DUFAY / AFP

La Bretagne connaît une semaine météorologique pour le moins étrange. Lundi, la région avait été plongée dans une atmosphère crépusculaire avec des nuages teintés d’ocre et de jaune.

Ce ciel couleur d’or résultait de la présence dans l’air de sable du Sahara et des fumées des incendies au Portugal. Lié à des vents du Sud, ce phénomène a encore été accentué par le passage de la tempête post-tropicale Ophelia, qui a frappé l’Irlande lundi.

Conséquence de ces poussières de sable, la qualité de l’air sera médiocre mercredi en Bretagne avec une présence accrue de particules fines. Selon l’association Air Breizh, l’indice de pollution aux particules fines sera de 7 sur 10 en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère et de 6 sur 10 dans le Morbihan et les Côtes-d’Armor.

Cette concentration de particules fines dans l’air est plutôt rare à cette période de l’année. Les pics de pollution sont plutôt constatés en hiver, sous l’effet du chauffage et des véhicules diesel.