Des ours affamés sèment la terreur dans l'Extrême-Orient russe

ANIMAUX Ils rôdent près des villages à la recherche de la nourriture et ont déjà tué deux personnes, selon les autorités locales...

Un ours brun. lllustration. — Whitewolf / Sipa

Des ours bruns affamés et agressifs sèment la terreur dans la région de Sakhaline (Extrême-Orient russe), où ils rôdent près des villages à la recherche de la nourriture et ont déjà tué deux personnes, selon les autorités locales.

Un chasseur et un pêcheur tués en septembre

Au total, 83 ours ont été tués depuis janvier sur l'île de Sakhaline, soit presque trois fois plus que durant la même période l'année dernière, ont annoncé les autorités régionales.

En septembre, un chasseur et un pêcheur ont été tués par des ours, a déclaré la semaine dernière un responsable du département local du ministère des Forêts et de la Pêche, Sergueï Prokhorenko.

«Cela n'est jamais arrivé auparavant», a assuré à l'AFP un garde forestier local, sous couvert de l'anonymat.

« Pas assez de poisson, de baies et de noisettes »

«Il n'y a pas assez de poisson, de baies et de noisettes», principale nourriture des ours bruns, a-t-il expliqué, en dénonçant notamment la pêche excessive de saumon dans la région.

Les carnassiers s'attaquent aussi au bétail et dévastent des potagers, une famille ayant ainsi découvert fin septembre un ours en train de déterrer et manger leurs pommes de terre, ont rapporté des médias locaux.

«Durant cette période de l'année, les ours ressemblent habituellement à des boules de graisse, mais ces animaux ne sont pas gras du tout», s'est inquiété le garde-forestier.