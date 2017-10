Bordeaux: Lessive, dentifrice... Comment faire du zéro déchet à la maison

ECOLOGIE Les ateliers Yes We Green vous permettent de vous rapprocher du zéro déchet…

Avec ces fabrications, le but est de se rapprocher du zéro déchet. — Amandine de France

Le but de ces ateliers est de changer nos habitudes de vie pour limiter le gaspillage.

Ils seront accessibles à tous à partir du 28 octobre à Bordeaux.

Amandine, l’animatrice, donne déjà trois astuces.

Pas besoin de potion magique. C’est juste une question d’habitude pour réussir à fabriquer son propre dentifrice ou sa propre lessive. Il suffira de suivre, à partir du 28 octobre à Bordeaux, les ateliers Yes we green proposés par Amandine de France pour y arriver. La fondatrice du site bordelais espritzerodechet.fr animera des séances d’une dizaine de personnes de deux heures (20 euros par personne) à l’Anticafé.

Des ateliers pour apprendre à consommer Green, c'est l'idée de @YesWeGreen ! A lire sur le blog SoUse https://t.co/vQib0AIRNU pic.twitter.com/giPZ2Q7QeZ — SoUse Officiel (@SoUse_FR) October 10, 2017

Créée il y a quelques années, cette entreprise parisienne souhaite aider les gens à adopter un nouveau mode de vie plus respectueux et consommer local. Tout en se rapprochant du zéro déchet. Et on a déjà trois petites astuces pour vous.

>> A lire aussi : Jouets, peintures, bavoirs... une crèche bannit les perturbateurs endocriniens

Comment fabriquer sa propre lessive ?

L’un des thèmes de ces ateliers sera l’hygiène. Apprendre à créer sa lessive, son liquide vaisselle ou ses pastilles pour les toilettes, c’est possible. Par exemple pour la lessive, il faut de l’eau, du bicarbonate de soude (le « produit magique » selon Amandine), du savon en bloc et des cristaux de soude.

Amandine de France animera les ateliers de «Yes we green» - Amandine de France

« Vous faites bouillir tous les ingrédients. On laisse un peu refroidir et on peut ajouter à ce moment-là des huiles essentielles pour parfumer la lessive », explique l’animatrice. Il ne reste plus qu’à mettre le tout dans un bocal et la lessive est prête. Amandine conseille d’en faire plusieurs litres à la fois pour ne pas « être obligé d’en refaire toutes les semaines. »

>> A lire aussi : Nicolas Hulot a officialisé la création prochaine du parc naturel régional du Médoc

Comment concevoir ces sacs de courses ?

C’est peut-être l’astuce la plus logique. Et la plus simple surtout. Remplacer enfin les sacs en plastique ou en papier kraft lors de ses courses. Pour Amandine, la solution, c’est le sac en tissu. « Il suffit de trouver un vieux bout de tissu et de savoir un peu coudre [ou de connaître quelqu’un dans son entourage] pour réussir à créer ses propres sacs », assure-t-elle.

Cela prend très peu de temps comme toutes les astuces des ateliers. Et au pire des cas, il en existe de plus en plus à la vente dans les magasins ou sur des sites spécialisés.

>> A lire aussi : Vélos et choux pour les habitants du quartier de la Laiterie avec un nouveau bar-restaurant

Comment créer son propre dentifrice ?

C’est sûrement, un atelier qui devrait attirer la curiosité. Celui de fabriquer son dentifrice soi-même. La recette est en plus assez simple. De l’eau, trois cuillères de soupe d’argile et une cuillère de bicarbonate de soude à mélanger dans un bol pour obtenir à la fin une petite poudre. Celle-ci fera alors office de dentifrice.

En quelques minutes, il est capable de créer son propre dentifrice. - Amandine de France

« Il ne faut pas avoir peur du changement. Il est forcément différent car il mousse beaucoup moins et ça peut surprendre au début », prévient Amandine de France. Cette poudre doit être conservée dans un petit bocal.

>> A lire aussi : Comment récupérer de l'eau de pluie avec des petits suisses?