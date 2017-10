VIDEO. Bassin d’Arcachon: Des plongeurs filment leur rencontre avec des orques

Un groupe de plongeurs a pu admirer plusieurs orques lors d'une sortie sur le Bassin d'Arcachon. — KEN REA/CATERS NEWS/SIPA

Trois plongeurs chevronnés ont eu une belle surprise mardi 10 octobre lors de leur plongée à dix kilomètres au large du Cap-Ferret. Partis explorer l’épave de « L’Emile-Marie », un chalutier de 25 mètres de long qui a été coulé par une mine en octobre 1943, qui gît à 60 mètres de profondeur, ils ont eu la chance d’admirer un groupe d’orques et de nager avec eux, rapporte la dépêche du Bassin.

C’est à la fin de leur plongée, alors que l’eau était particulièrement calme et chaude, qu’ils ont vu les beaux mammifères marins. La visibilité était très bonne et ils ont pu filmer leur rencontre avec cinq à sept orques, selon leurs estimations. Le plus grand mesurait aux alentours de 6,50 mètres de long, soit plus grand que l’embarcation des plongeurs. La vidéo qu’ils ont mise en ligne sur Facebook a dépassé les 20.000 vues.