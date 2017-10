L'ouragan Ophelia apporte des températures inhabituellement hautes en France

L'ouragan Ophelia apporte des températures — KONRAD K./SIPA

Protégée par un anticyclone, la France n’a rien à craindre de l’ouragan Ophelia qui a atteint samedi la catégorie 3, montant d’un cran sur une échelle de 5 avant de passer au large des Açores pour se diriger ensuite vers l’Irlande.

>> A lire aussi : Arrêtez de dire que c’est l’été indien, c'est faux

Par ailleurs, le passage de l’ouragan au large de la France accentueral’impression estivale sur le pays en faisant encore monter les températures.

L’Irlande en alerte

A partir de lundi soir, les températures chutera de cinq degrés en moyenne sur l’ensemble du pays alors que l’ouragan s’éloignera des côtes françaises et atteindra l’Irlande. Ophelia devrait, alors, s’être mué en une tempête « puissante », selon le Centre américain des ouragans.

Les services météorologiques irlandais ont placé en « alerte rouge » cinq comtés de l’ouest du pays entre lundi matin et mardi à l’aube, appelant la population à prendre des mesures de protection contre les intempéries. Les autorités britanniques ont pour leur part placé certaines parties du Royaume-Uni en « alerte jaune » lundi et mardi. C’est le niveau d’alerte le plus faible, correspondant à un appel à la vigilance en raison de conditions météo jugées « sérieuses ».

La pluie fera son retour sur la France à partir de mercredi.