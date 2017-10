Japon: Les Japonais pleurent le décès de «Petit raisin», le manchot amoureux du zoo de Tobu

Le zoo de Tobu au Japon a annoncé vendredi 13 octobre le décès de Petit Raisin, son célèbre manchot amoureux. — AFP PHOTO / TOBU ZOO

Petit raisin est mort. Le vieux manchot est mort de maladie à l’âge avancé de 21 ans, a annoncé vendredi le zoo de Tobu, dans la ville de Saitama (nord du Japon).

Ce manchot de Humboldt était devenu célèbre en début d’année lorsqu’il était visiblement tombé amoureux de l’image en carton d’Hululu, célèbre héroïne de dessin animé, après avoir été abandonné par sa compagne en début d’année.

RIP Grape Kun. may you still have your Hululu waifu in the afterlife. :'(



you the real MVP. pic.twitter.com/G3KBdzxxac — Lyam (@lyamwilhelm) October 13, 2017

Grape, a penguin famous for falling in love with cardboard cut-out of a cartoon character, dies at Japan's Tobu Zoo https://t.co/U1bjxRo9pO pic.twitter.com/of0SJjqepg — AFP news agency (@AFP) October 14, 2017

« L’image en carton à côté de lui pour lui tenir compagnie jusqu’au bout ».

On pouvait voir Petit Raisin passer des heures à contempler amoureusement l’image d’Hululu, et son histoire a vite explosé sur les réseaux sociaux. Une file ininterrompue de visiteurs défilait ce samedi devant l’enclos des manchots du zoo, beaucoup apportant des fleurs.

Sur Twitter, depuis vendredi les messages, dessins et photos en hommage au manchot se multipliaient.

😪 Grape-kun's memorial area at Tobu Zoo has his purple armband and Hululu cutout on display.



Is he not going to be buried with Hululu...? pic.twitter.com/W79NMGehwH — Serval-RIP Grape-kun (@sugoiServal) October 14, 2017

Petit Raisin, dont l’âge équivaut à environ 80 ans en termes humains, est mort avec son nouveau compagnon à ses côtés, a expliqué aux médias locaux le soigneur des manchots, Eri Nemoto. « Nous lui avons mis l’image en carton à côté de lui pour lui tenir compagnie jusqu’au bout ».