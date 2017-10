VIDEO. Greenpeace tire un feu d'artifice sur le site de la centrale nucléaire de Cattenom, plusieurs interpellations

Des militants de Greenpeace ont pénétré sur le site de la centrale nucléaire de Cattenom (Lorraine), mais ont été « stoppés » par les gendarmes avant la « zone nucléaire », ont indiqué l’ONG et EDF sur Twitter jeudi. Selon nos informations, huit personnes ont été interpellées par le PSPG (Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie). Elles sont actuellement entendues par les gendarmes.

[VIDEO] Our activists launched a firework in the perimeter of a french nuclear plant. These installations are vulnerable. #StopRiskingEurope pic.twitter.com/hCyorlKdzq