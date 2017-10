VIDEO. Ouragan Irma: Le coût des dégâts estimé à 3,5 milliards d'euros à Saint-Martin

Un homme marche dans une rue couverte de débris après le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin, le 8 septembre 2017. — Martin BUREAU / AFP

3,5 milliards d’euros, soit presque trois fois plus que les premières estimations de la Caisse centrale de réassurance (CCR). Tel est le coût des dégâts provoqués par l’ouragan Irma sur l’île de Saint-Martin.

Le chiffre a été donné par Daniel Gibbs, président de la collectivité, au micro de France Inter ce samedi et vient balayer l’estimation de 1,2 milliard d’euros livrée en septembre par la CCR. Daniel Gibbs a pris en compte les dommages couverts qui ont touché Saint-Martin mais aussi les dégâts sur des biens ne bénéficiant pas de la garantie catastrophe naturelle, sur des véhicules assurés au tiers, sur des bateaux ou encore sur des marchandises transportées.

Couvrir l’ensemble des destructions ou simplement les biens assurés ?

Ce samedi matin et alors qu’à Saint Martin 50 % à 60 % des biens ne sont pas couverts par une police d’assurance [contre 2 % en Métropole], Daniel Gibbs a parlé « négociation » et directement interpellé Emmanuel Macron. Il a demandé au président de la République de respecter ses engagements (sortir du droit commun, bousculer les procédures, etc.) pris quelques jours après le passage de l’ouragan dévastateur.

Une réunion interministérielle est prévue en milieu de semaine prochaine et elle devra commencer à définir si le chèque devra couvrir l’ensemble des destructions ou simplement les biens assurés.