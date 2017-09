Les vagues de chaleur qui ont affecté cet été le sud de l’Europe portent bien la trace du changement climatique. Et d’ici 2050, l’été 2017 sera un été typique dans le sud de l’Europe si le monde n’arrive pas à réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ce constat émane du dernier rapport de l’ONG scientifique Climate Central, paru ce mercredi.

Summer-like days are lasting longer into the fall. Here's how that affects the other seasons https://t.co/95jndYbG36 pic.twitter.com/jsrzmwhghY