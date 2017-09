VIDEO. Australie: Une baleine de 18 tonnes exhumée et découpée sur une plage

Le cadavre d’une énorme baleine à bosse enseveli sous le sable d’une plage australienne très fréquentée a été exhumé et découpé ce lundi. L’opération, impressionnante, a été motivée par la peur d’attirer les requins.

L’animal de 18 tonnes s’était emmêlé dans des cordages et s’était échoué la semaine dernière à Nobbys Beach, dans la localité touristique de Port Macquarie (Nouvelle-Galles du Sud), dans l’est de l’Australie.

Chaque année, les baleines à bosse venant de l’Antarctique migrent vers l’Australie pour s’y reproduire. C’est certainement au cours de cette migration que l’un de ces cétacés s’est emprisonné dans des cordages. Les autorités ont tout tenté pour aider le mammifère marin mais ce dernier est finalement décédé, bloqué dans des rochers.

La plage, située en contrebas de la ville, n’est accessible que par un chemin piétonnier et la municipalité a alors décidé d’y treuiller une pelleteuse afin d’enterrer le cadavre. Les habitants ont cependant rapidement repéré plusieurs requins au large, sans doute attirés par la graisse de l’animal qui suintait dans l’eau. Une source d’inquiétude pour la sécurité des baigneurs alors que se profilent les vacances scolaires qui voient généralement les plages faire le plein.

Massive humpback whale buried on Australian beach after it washed up dead is exhumed as carcass may attract sharks https://t.co/8UPhcramXk pic.twitter.com/G6iFxdNDDT