Glyphosate: Les agriculteurs en colère reçus par Nicolas Hulot et à l'Elysée

Une délégation d'agriculteurs de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs ont été reçu ce vendredi matin par l'Elysée.

La France a annoncé qu’elle voterait contre la proposition de la commission européenne de renouveler pour dix ans l’autorisation d’utilisation du glyphosate, herbicide le plus utilisé en Europe mais classé «cancérigène probable» par l’ONU.

La FNSEA, premier syndicat agricole, estime qu’il n’y a à ce jour pas de moyen de substitution efficace à ce pesticide et que l’interdire impacterait un peu plus encore la compétitivité de l’agriculture française.

« Il y a du positif, le gouvernement semble ouvert au dialogue. » David Greffin, président de la section Île-de-France de la FNSEA, premier syndicat agricole, et les quelque 250 agriculteurs réunis ce vendredi matin sur les Champs-Elysées, sortent de leur action de mobilisation avec la promesse du gouvernement de se revoir bientôt.

La promesse de se revoir très vite

La manifestation visait à protester contre la possibilité d’importer aujourd’hui des produits agricoles traités au glyphosate alors même que laFrance annonce vouloir voter contre, les 5 et 6 octobre prochains, la proposition de la Commission européenne de renouveler pour dix ans la possibilité d’utiliser cet herbicide. La France a une position clé dans ce dossier, puisqu’une majorité qualifiée est requise pour renouveler le glyphosate, herbicide le plus répandu en Europe mais classé « cancérogène probable » par une agence de l’ONU.

Réunis au pied de l’Elysée, les agriculteurs ont reçu la visite non prévue de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, et une délégation de responsables syndicaux présents a été reçu brièvement à l’Elysée. « On en ressort avec la promesse de se revoir très rapidement. Nicolas Hulot nous a laissés entendre qu’il se rendrait disponible dans les prochains jours pour une visite sur une exploitation agricole », a indiqué David Greffin.

L’agriculture française pas prête à se passer du glyphosate ?

C’est sur la ferme expérimentale 112, près de Reims (Marne) que les agriculteurs manifestants aimeraient accueillir Nicolas Hulot. « Les agriculteurs travaillent sur cette exploitation depuis plusieurs années à des systèmes de culture qui permettraient de se passer ou du moins de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires comme le glyphosate, explique Cyrille Milard, agriculteur et secrétaire général de la FDSEA Seine-et-Marne. En vingt ans, nous avons déjà diminué en France de 50 % les volumes de produits phytosanitaires. Nous faisons des efforts. »

A ce jour, a assuré David Greffin, « les efforts n’ont pas encore payé. Aujourd’hui, il n’y a pas de moyen de substitution aussi efficace que le glyphosate. L’agriculture française n’est pas prête à une interdiction de cet herbicide comme le souhaiterait la France. Ce serait une atteinte forte à la compétitivité de nos exploitations déjà souvent en grandes difficultés. »

« Le gouvernement pas si uni et indivisible »

La promesse de se revoir très vite a été actée « mais pour l’instant chacun campe sur ses positions », a noté la délégation reçue à l’Elysée ce vendredi matin. David Greffin a tout de même laissé entendre que « le gouvernement n’est pas si uni et indivisible sur ce dossier » : « On nous a fait comprendre ce matin qu’il y a d’un côté le ministère de l’Environnement [contre le renouvellement du glyphosate] et l’Elysée, visiblement plus ouvert sur le sujet. »