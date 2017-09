VIDEO. Chine: Basi, le plus vieux panda du monde vivant en captivité, est mort à l'âge 37 ans

Basi aura vécu bien plus longtemps que ses congénères. Alors que les pandas ont une espérance de vie moyenne d’environ vingt ans, la femelle connue pour être le plus vieux panda du monde vivant en captivité est morte en Chine, ce mercredi.

Bye, Bye Basi; The world's oldest captive giant panda has died aged 37 -- more than 100 years in human years -- in southeastern China pic.twitter.com/1w396tjYG5