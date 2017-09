Texas: Une mystérieuse créature marine retrouvée échouée sur une plage après l’ouragan Harvey

Deux semaines après le passage de Harvey, le Texas et la Louisiane tentent de se remettre de la catastrophe qui a fait au moins 42 morts. L’ouragan, dont les dégâts catastrophiques sont chiffrés à 190 milliards de dollars, a également entraîné d’étranges découvertes.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh