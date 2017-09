Grèce: Début de pollution près d'Athènes après le naufrage d'un pétrolier

MONDE La pollution s'étend sur plus d'1,5 kilomètres et le nettoyage complet pourrait prendre quatre mois...

Localisation de l'île de Salamine près d'Athènes où le pétrole a coulé. — Capture d'écran/20Minutes

Des équipes de secours s’affairaient mardi près d’Athènes à contenir le pétrole qui s’échappait des cales d’un pétrolier contenant environ 2.200 tonnes de pétrole qui a coulé ce week-end près de l’île de Salamine, ont indiqué les garde-côtes grecs.

Toute la baie au sud-est de l’île est affectée par cette pollution consécutive au naufrage du Agia Zoni II, un petit bâtiment de 91 mètres construit en 1972 et battant pavillon grec, selon le site Marine Traffic. Le bateau contenait également 340 tonnes de gasoil pour navires.

Les causes du naufrage ne sont pas claires

La pollution s’étend sur plus d’1,5 kilomètre et le nettoyage complet pourrait prendre quatre mois, a indiqué à la radio municipale d’Athènes Voula Toutountzi, conseillère de l’agglomération en charge de la pêche. Les causes du naufrage, survenu dimanche soir, ne sont pas claires. Les conditions météorologiques étaient très clémentes. Le capitaine et son second ont été arrêtés et mis en examen pour négligence, avant d’être remis en liberté en attendant le procès.

Une équipe de secours a commencé à ériger des barrières sur l’eau pour contenir la fuite, avant de pomper le pétrole. Mais déjà la pollution a commencé à atteindre les plages de Salamine. Des techniciens essaient de leur côté de colmater la fuite sur le bâtiment. Les pêcheurs ont d’ores et déjà été priés d’éviter la zone.