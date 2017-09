VIDEO. Sur le point d'être mangé par un crocodile, un gnou sauvé par deux hippopotames

Un crocodile tente de manger un gnou avant que deux hippopotames ne viennent sauver le bovidé dans le parc Kruger en Afrique du Sud. — CATERS/SIPA

La vidéo est incroyable et terriblement sauvage. Tournée par un touriste de 72 ans au parc Kruger en Afrique du Sud et repéré par FranceInfo, on voit un gnou sur le point d’être mangé par un crocodile.

Défense du gnou ou de leur territoire ?

Le saurien a attrapé une patte du gnou et le tire vers l’eau pour en faire son repas. La lutte entre le bovidé qui se débat et le reptile dure plusieurs minutes sous les yeux d’un troupeau de zèbres et d’autres gnous. Et l’issue ne fait pas de doute. Quand deux hippopotames sortent de l’eau où le croco tente d’emmener le gnou. Les deux hippos font alors fuir le crocodile et le gnou fuit sur trois pattes. Celle qui s’est retrouvée dans la gueule du saurien est brisée.

>> A voir aussi: Un éléphant attaqué par un crocodile

Les agents du parc Kruger indiquent sous la vidéo que les hippopotames ne sont probablement pas arrivés pour sauver le gnou des dents du crocodile. Leur intervention marque la défense de leur territoire. Ces mammifères n’aiment pas voir des intrus y pénétrer.