Antarctique: 91 nouveaux volcans découverts sous la glace

Des chercheurs de l’université d’Edimbourg (Ecosse) ont identifié une nouvelle zone sismique comportant 91 volcans, à l’ouest de l’Antarctique, a annoncé samedi The Guardian.

Jusqu’à présent, 47 volcans sous la glace avaient été recensés dans cette région du globe.

« La plus grande région volcanique du monde »

« Il est très probable que cette région soit la plus grande région volcanique du monde, plus grande encore que celle d’Afrique de l’Est où les monts Nyiragongo, Kilimandjaro et Longonot et tant d’autres volcans actifs sont concentrés », explique Robert Bingham, géologue de l’université de d’Edimbourg.

Les 91 cônes volcaniques découverts mesurent entre 100 et 3.850 mètres de haut et sont tous situés dans l’ouest du sixième continent.

Sont-ils encore en activité ?

Cette découverte ne rassure pas la communauté scientifique. « La grande question est : à quel point ces volcans sont-ils actifs ? C’est quelque chose que nous devrons déterminer au plus vite », souligne Robert Bingham.

« Si l’un de ces volcans entre en éruption, cela pourrait provoquer la fonte des neiges et accélérer le flux de la glace vers l’eau et ainsi déstabiliser les couches de glace en Antarctique. »

Une nouvelle donne inquiétante donc pour cette région de l’Antarctique déjà très touchée par le réchauffement climatique. « Le volcanisme le plus actif aujourd’hui dans le monde se trouve dans les régions ayant récemment perdu leur couverture de glace après la fin de la dernière période glaciaire », note, comme un avertissement, le scientifique.

