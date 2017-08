«Mini-Yuan Zi», le premier bébé panda de France: «Dans la nature, il serait déjà mort»

Le second bébé panda du zoo de Beauval est en pleine forme. — AFP

C’était la semaine de « tous les dangers » et « la plus difficile de sa vie ». Finalement, il l’a passée sans encombre. Près d’une semaine après sa naissance, Mini-Yuan Zi va bien et pèse ce vendredi à 10h40, 182,4 grammes (soit 40 grammes de plus qu’à sa naissance) annonce à 20 Minutes, Delphine Delord, la responsable de la communication du zoo de Beauval.

« Désormais, elle a envie de s’en occuper »

Premier panda né sur le territoire français, il concentre beaucoup d’espoirs pour la survie de l’espèce. Alors, soigneuses et vétérinaires sont très attentifs et restent auprès de lui 24h/24. « Dans la nature, il serait déjà mort, car la mère, Huan Huan ne savait pas forcément s’en occuper et n’avait pas les bons gestes », explique Delphine Delord. « Les soigneuses l’aident à avoir les gestes pour le nourrir, le garder, le poser », ajoute-t-elle, en précisant que « l’instinct maternel » a aussi pris le dessus. « Désormais, elle a envie de s’en occuper. Elle le prend contre elle par exemple ».

Dès sa naissance, celui qui s’est montré très vite « vigoureux » est dans la moyenne. « L’équilibre reste fragile mais il est vif et a une bonne croissance ». Grande étape : Jeudi soir, Mini-Yuan Zi a tété tout seul. Désormais, les équipes du zoo de Beauval espèrent que Huan Huan s’alimente mieux la semaine prochaine et que Mini-Yuan Zi poursuive sa croissance. « Il est en bonne voie », se réjouit Delphine Delord.