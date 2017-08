VIDEO. «Mini-Yuan Zi», le premier bébé panda de France, est «vigoureux» et «tète sa mère»

CARNET ROSE Le bébé panda a été prénommé provisoirement «Mini-Yuan Zi», du nom de son père biologique et compagnon de la mère, Huan Huan...

Le second bébé panda du zoo de Beauval est en pleine forme. — AFP

C’est un garçon ! Le premier bébé panda de France est « vigoureux » et « tète sa mère ». Le zoo de Beauval où le petit panda est né vendredi soir s’est voulu rassurant ce samedi, alors que la veille l’un des bébés pandas tant attendus n’avait pas survécu.

« La première semaine est la plus difficile car il est encore très fragile », a toutefois averti le chef vétérinaire du zoo Baptiste Mulot. Le bébé a été prénommé provisoirement « Mini-Yuan Zi », du nom de son père biologique et compagnon de la mère, Huan Huan.

Le petit jumeau est décédé environ une heure après sa naissance

Huan Huan (« Joyeuse ») « est une mère très protectrice, ce qui est très bien », a encore commenté le vétérinaire. « Le petit est en permanence sur sa mère » à laquelle il est retiré environ toutes les deux heures. Il est alors « placé immédiatement en couveuse » où on lui présente un biberon, a ajouté ce spécialiste des pandas. « On va voir s’il faudra compléter avec du lait apporté par les deux soigneuses chinoises venues de la base de reproduction des pandas de Chengdu » (province du Sichuan, sud-ouest de la Chine).

« Mini-Yuan Zi » pesait 142,4 grammes, soit 21,4 grammes de plus que son jumeau à la naissance. Né à 22h18, le premier né avait été rapidement écarté par sa mère au profit de son jumeau né quatorze minutes plus tard. Malheureusement, le petit jumeau est décédé environ une heure après sa naissance et ce, en dépit des efforts des vétérinaires du zoo.

Le temps que le bébé panda ouvre les yeux, se couvre de poils et prenne des forces

Dans la foule des visiteurs estivaux de Beauval, les pandas géants de neuf ans, prêtés en 2012 par la Chine, sont plus que jamais des stars, même si le mâle Yuan Zi (« Fils de celui qui a la tête ronde ») est seul visible tandis que la mère et son bébé restent confinés. Camille, 11 ans, venue de Belgique avec ses parents, est fière à l’idée qu’elle pourra raconter « avoir vu le premier bébé panda qui est né en France ».

Rémy, 23 ans, dit avoir reçu « la bonne nouvelle » par une alerte sur son téléphone dans la nuit et a décidé aussitôt de mettre son réveil à 5 heures du matin pour être à l’ouverture des portes du zoo.

Pour voir évoluer toute la petite famille dans son enclos, il faudra cependant attendre au moins trois mois : le temps que le bébé panda ouvre les yeux, se couvre de poils et prenne des forces. D’ici là, cinq écrans géants retraceront pour les visiteurs la « saga » de Huan Huan et Yuan Zi, prêtés pour dix ans, et de leur petit. A noter qu’en dehors de Chine, seuls 22 parcs zoologiques dans le monde possèdent des pandas.