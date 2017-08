Une météorite observée dans le sud de la France, de Bordeaux à Marseille

Météorite aperçue depuis le Canada en février 2015. (Illustration) — Neil Zeller/AP/SIPA

« Une boule de feu verte », une « étrange traînée verte », une « comète »… Vendredi, vers 23 heures, une météorite a été observée dans le sud de la France, de Bordeaux à Marseille. Si, sur Twitter, les internautes ne savaient pas comment définir cette étrange lueur qui a traversé le ciel, le quotidien Sud Ouest affirmait aujourd’hui que l’objet non identifié par les twittos était bel et bien un météore.

La météorite se séparant en 3 qui vient de passer dans le ciel de Bordeaux est l'un des trucs les plus beaux que j'ai vu dans ma vie — Diambarista (@Diambarista) August 4, 2017

Je viens de voir une etoile filante/ météorite/ comète c’était énorme j’ai jamais vu un truc aussi gros dans le ciel — Tim-Tam (@luchien_) August 4, 2017

Un « bolide » de près d’un kilo arrivé à près de « 20 kilomètres par seconde »

Citant l’International Meteor Organization (IMO), organisation scientifique qui recense les météorites et a recueilli ce samedi plus de 60 témoignages, le quotidien explique que la météorite a effectué une trajectoire allant du Sud-Est vers le Nord-Ouest, a été visible de Bordeaux à Marseille et aurait disparu peu après Périgueux (voir la carte du trajet précis, ici)

« Il s’agit d’un météore qui est arrivé plutôt en rasant l’atmosphère terrestre, je dirai à 100 kilomètres d’altitude », a confirmé à Sud Ouest Louis d’Hendecourt, membre de l’Institut d’Astrophysique Spatiale et directeur de recherches au CNRS. Un « bolide » de près d’un kilo arrivé à près de « 20 kilomètres par seconde » et qui était en flammes une fois « freiné » au contact de l’atmosphère.

La traîne de la météorite a pu être observée sur près de 700 kilomètres

Selon l'expert, la météorite a été désintégrée vers la fin de sa chute, « en plusieurs morceaux ».Quant à la traîne, elle a pu être observée sur près de 700 kilomètres parce que l’angle d’entrée était « certainement très peu ouvert ». En d’autres termes, explique Sud Ouest, les frottements sur l’atmosphère étaient limités, ce qui a permis à la météorite de ne pas se désintégrer immédiatement.

Ce 4 Août vers 23h15 #météorite/#météore observée dans le ciel français, vidéo d'une webcam dans la Massif Central au #Lioran 💫 pic.twitter.com/QWJauzhLet — Meteociel (@meteociel) August 4, 2017

Magnifique météorite observée ce soir !!! Avec boule de feu verte et trainé !!! #meteorite — San Dra (@SanDra39590927) August 4, 2017



La couleur verte décrite par les internautes serait, elle, due à la composition de la météorite, notamment à « la présence de minéraux qui se vaporisent et émettent de la lumière ». Un phénomène qui n’est pas rare, mais qui est selon Louis d’Hendecourt peu commun de réussir à l’observer.