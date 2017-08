Accord de Paris: Washington continuera à participer aux négociations malgré son retrait

Donald Trump annonce que les Etats-Unis vont quitter l'accord de Paris, le 1er juin 2017, dans le Rose Garden de la Maison Blanche. — B.SMIALOWSKI/AFP

Ils s’en vont, mais pas complètement. Les Etats-Unis ont confirmé par écrit aux Nations unies leur intention de se retirer de l’accord de Paris sur le climat mais continueront à participer aux négociations internationales, a annoncé vendredi le département d’Etat américain dans un communiqué.

Washington participera notamment à la prochaine conférence climatique annuelle de l’ONU, la COP23, qui se tiendra en novembre à Bonn en Allemagne. Selon le département d’Etat, « cette participation inclura les négociations en cours sur les lignes directrices pour mettre en oeuvre l’accord de Paris ».

Rex Tillerson à la manoeuvre

Le président américain Donald Trump a annoncé le 1er juin le retrait des Etats-Unis de cet accord visant à limiter le réchauffement climatique, signé en décembre 2015 par 195 pays dans la capitale française. Il a jugé le texte néfaste pour l’économie américaine, sans toutefois exclure de réintégrer le processus après renégociation, voire de conclure un « nouvel accord qui protège » les Etats-Unis.

Face à la déception exprimée par les partenaires de Washington, son secrétaire d’Etat Rex Tillerson avait toutefois assuré que la première puissance économique mondiale allait poursuivre ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« Aujourd’hui, les Etats-Unis ont soumis une communication aux Nations unies (…) concernant l’intention des Etats-Unis de se retirer de l’accord de Paris dès qu’ils le pourront », a déclaré le département d’Etat.

Un retrait terminé fin 2020

Selon les termes de l’accord, la notification officielle du retrait ne pourra intervenir en effet que trois ans après son entrée en vigueur, effective depuis le 4 novembre 2016. Donald Trump ne pourra donc dénoncer officiellement l’accord que fin 2019. Il y a ensuite un préavis d’un an pour pouvoir en sortir réellement.

« Comme le président l’a dit », « il est ouvert à revenir dans l’accord de Paris si les Etats-Unis peuvent trouver des termes qui leur soient plus favorables, plus favorables à leur économie, à leurs citoyens et à leurs contribuables », a ajouté la diplomatie américaine.