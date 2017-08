Bébés pandas: L'aîné n'a pas survécu mais le second bébé et Huan Huan vont bien

La femelle panda Huan Huan au zoo de Beauval le 25 juillet dernier. — AFP

Triste nouvelle. L'aîné des bébés pandas nés vendredi soir au zoo de Beauval n'a malheureusement pas survécu. L'autre bébé, en revanche, se porte bien, tout comme Huan Huan. Maman panda s'en occupe et le lèche, surveillée de près par les équipes soignantes.

«Nous avons le regret de vous annoncer le décès de l'un des bébés pandas né dans la nuit. Le deuxième, vigoureux, se porte bien», précise le zoo sur Twitter.

Les deux bébés sont nés à quelques minutes d’intervalle, à 22h18 et le second à 22h32, ne pesant qu'une centaine de grammes. Parce que les pandas se nourissent de bambou, ils ont un métabolisme très lent et donnent naissance à des bébés minuscules car peu de nutriments passent via le placenta. Du coup, les nouveau-nés sont extrêmement fragiles. C'est pour cette raison que les zoos attendent par tradition 100 jours avant de leur donner un nom.

Le second bébé est «vigoureux» et Huan Huan va bien

« Huan Huan s’occupe très bien du second bébé, le lèche et le prend dans ses bras », précise le zoo. Deux soigneuses chinoises, Duan Dong Qing et He Ping, avaient placé l'aîné en couveuse et lui avait administré les premiers soins mais cela n'a pas suffi.

Le second, même s'il va bien, n'est pas encore tiré d'affaires. Aveugle, il ne va pas ouvrir ses yeux avant six ou huit semaines, et ne bougera pas avant trois mois. Il lui faudra surtout résister à de nombreux dangers comme les infections. Courage, petit panda!