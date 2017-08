Canicule: 38°C à Marseille, plus de 40°C dans le Gard... Il va faire chaud, très chaud

Il va faire chaud, très chaud ce samedi 5 août 2017, dans le sud-est de la France. — hpe

La canicule sera encore et toujours présente samedi dans le Sud-Est où quinze départements restent en vigilance orange canicule, a indiqué Météo-France en fin de journée samedi.

Les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, le Var et le Vaucluse héritent donc toujours de cette vigilance orange. La fin du phénomène caniculaire est prévue au plus tôt dimanche matin.

#MétéoduWE Caniculaire sur le Sud-Est au moins jq dimanche matin. Un peu frais ailleurs entre soleil ☀ et nuages ☁

▶https://t.co/oAkxOPa1eb pic.twitter.com/DOL6xcn4nV — Météo-France (@meteofrance) August 4, 2017

Les minimales ne descendront pas en-dessous de 20 à 26 degrés

La canicule se poursuivra ce soir et la nuit prochaine. Les températures minimales de la nuit ne descendront pas sous les 20 à 26°C, très localement on pourra avoir jusqu'à 27/28 °C sur le littoral.

Du Languedoc-Roussillon à la région Paca ainsi qu'en Corse, la chaleur va donc se maintenir demain, samedi. Les minimales ne descendront pas en-dessous de 20 à 26 degrés, localement 27 ou 28 degrés. Après une matinée très ensoleillée, les maximales amorceront une légère baisse et iront de 30 à 36 degrés du Lyonnais à la moyenne vallée du Rhône, tandis que plus au sud les maximales atteindront encore 34 à 38 degrés sur le Languedoc, la région Paca et la Corse, localement 40 ou 41°C.

⭕ #Canicule 🌡️42.7°C à Figari (2A) cet après-midi : c'est la température la plus élevée jamais relevée en août en #Corse 😓 pic.twitter.com/F9RQqEPouj — Météo-France (@meteofrance) August 4, 2017

#Canicule 🌡️ 41.1°C à Puget-Théniers (06) : c'est la température la plus chaude jamais connu dans le département des #AlpesMaritimes ! pic.twitter.com/mrMb3sb1u0 — Météo-France (@meteofrance) August 4, 2017

L'après-midi, des nuages gagneront le Languedoc-Roussillon et quelques averses orageuses seront possibles. En fin de journée tramontane et mistral se lèveront, soufflant jusqu'à 70 à 80 km/h en rafales.

Du Sud-Ouest au Nord-Est, le ciel sera couvert dès le matin

A noter qu'ailleurs, du Sud-Ouest au Nord-Est, le ciel sera couvert dès le matin, avec des pluies faibles de Champagne-Ardenne et Lorraine jusqu'au Berry et la Bourgogne, des averses plus marquées et localement accompagnées de tonnerre de l'Aquitaine au Massif central, ainsi que sur les Pyrénées.

L'après-midi, les averses parfois orageuses gagneront du sud de l'Aquitaine au Massif central jusqu'au Jura et au nord de Rhône-Alpes, ainsi que la chaîne pyrénéenne. En revanche du nord de l'Aquitaine jusqu'au Grand-Est, les pluies s'estomperont et feront place à des éclaircies.