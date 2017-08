Inde: Une personne tuée chaque jour par un éléphant ou un tigre

ANIMAUX D'après le ministère de l'Environnement indien, 1.144 personnes ont été tuées à travers le pays en 1.143 jours, entre avril 2014 et mai 2017. Principal cause : l’empiètement humain sur l’habitat de la faune...

Un éléphant attaque un véhicule après avoir brisé ses chaînes à Kochi, Inde, le 27 février 2009. — STRINGER / REUTERS

Ces dernières décennies, l'Inde a perdu de vastes espaces forestiers au profit de l'urbanisation, contraignant la faune à habiter dans des zones occupées par les humains.

Une campagne de sensibilisation est en train d’être menée pour limiter le nombre de victimes. Mais il n’y a guère de signe, pour l’instant, que la solution change.

Les éléphants et les tigres, deux espèces en danger, tuent chaque jour une personne en Inde, à cause de la pression humaine croissante sur leur habitat, selon de nouveaux chiffres gouvernementaux.

1.144 personnes tuées en trois ans

Dans cette concurrence croissante entre l'homme et l'animal pour l'habitat, un léopard trouve aussi chaque jour la mort aux mains des humains.

Ces dernières décennies, l'Inde a perdu de vastes espaces forestiers au profit de l'urbanisation, contraignant la faune à habiter dans des zones occupées par les humains.

>> Lire aussi: Les éléphants d'Afrique vont-ils disparaître d'ici 10 à 20 ans?

D'après le ministère de l'Environnement, 1.144 personnes ont été tuées à travers le pays en 1.143 jours, entre avril 2014 et mai 2017. Et il n'y a guère de signe pour l'instant que la situation change. Pendant la même période, 345 tigres et 84 éléphants ont été abattus, pour la plupart par des braconniers. Les éléphants sont recherchés pour leurs défenses.

Empiètement humain sur l’habitat de la faune

Siddhanta Das, directeur général des forêts au ministère, a déclaré que l'empiètement humain sur l'habitat de la faune était la cause de ces décès.

«Nous sommes en train de mener une campagne de sensibilisation pour limiter le nombre de victimes», a-t-il dit à l 'AFP.

Les éléphants ont provoqué la mort de 1.052 personnes et les tigres 92, selon ces données transmises au Parlement cette semaine.

Des attaques dans les « corridors des éléphants »

Plus d'un quart des victimes ont péri au Bengale occidental, Etat de l'est de l'Inde où vivent près de 800 éléphants ainsi que les fameux tigres du Bengale. L'année dernière, un troupeau d'éléphants s'était déchaîné pendant plusieurs heures dans cet Etat, tuant cinq personnes et endommageant des véhicules, avant que les animaux ne soient neutralisés par des flèches de tranquillisants.

Dans l'Etat de Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, quatre personnes, dont une fillette de 12 ans, ont été piétinées à mort par des éléphants.

La plupart des attaques surviennent dans les «corridors des éléphants», des passages utilisés par ces animaux depuis des siècles mais qui sont désormais occupés par des humains.

30.000 éléphants et 2.226 tigres en Inde

L'Inde abrite près de 30.000 éléphants ainsi que la moitié de la population mondiale de tigres, avec 2.226 individus, selon le dernier bilan officiel établi en 2014. Les deux espèces sont menacées.

«L'abattage sauvage de la faune se poursuit en Inde. Des centaines de léopards, de tigres et d'éléphants sont tués pour leurs organes», a dit à l 'AFP Tito Joseph, de la Société indienne de protection de la faune sauvage.

>> Lire aussi: Pour la première fois en un siècle, le nombre de tigres sauvages augmente

Entre 12.000 et 14.000 léopards vivent à l'état sauvage en Inde, selon un recensement de 2015. Plus de 1.436 de ces animaux ont été tués depuis janvier 2014, selon la même source.

On ignore le nombre d'humains tués par des léopards mais ils seraient des centaines chaque année, selon les spécialistes.