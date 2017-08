VIDEO. Pêche, élevage, cultures, eau... A compter d'aujourd'hui, l’humanité vit à crédit

La planète vue de loin — DAN ARKLE/CATERS NEWS AGENCY/SIPA

C’est une date qui intervient chaque année un peu plus tôt. L’humanité aura consommé le 2 août la totalité des ressources que la planète peut renouveler en un an et vivra donc « à crédit » jusqu’au 31 décembre, a calculé l’ONG Global Footprint Network.

Le mercredi 2 août marque pour la Terre le « jour du dépassement » (« overshoot day » en anglais). « A partir de cette date, l’humanité aura consommé l’ensemble des ressources que la planète peut renouveler en une année », écrivent Global Footprint et le WWF dans un communiqué commun.

By Aug 2, we will have used more from nature than our planet can renew in the whole year. Pledge to #movethedate! https://t.co/1OhtG1myke — Footprint Network (@EndOvershoot) July 20, 2017

« Pour subvenir à nos besoins, nous avons besoin de l’équivalent de 1,7 planète »

Pour ses calculs, Global Footprint prend notamment en compte l’empreinte carbone, les ressources consommées pour la pêche, l’élevage, les cultures, la construction et l’utilisation d’eau.

« Pour subvenir à nos besoins, nous avons aujourd’hui besoin de l’équivalent de 1,7 planète », précisent-elles. « Le coût de cette surconsommation est déjà visible : pénuries en eau, désertification, érosion des sols, chute de la productivité agricole et des stocks de poissons, déforestation, disparition des espèces. Vivre à crédit ne peut être que provisoire parce que la nature n’est pas un gisement dans lequel nous pouvons puiser indéfiniment », soulignent le WWF et Global Footprint.

>> A lire aussi : Sept milliards d'habitants... Quelles pressions attendent la planète?

En 2016, le « jour du dépassement » était intervenu le 3 août. Même si le rythme de progression s’est un peu ralenti depuis six ans, cette date symbolique « continue inexorablement d’avancer : cette journée est passée de fin septembre en 1997 au 2 août cette année », relèvent les ONG.