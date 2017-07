Saisie record d'une demie-tonne d'écailles de tortues à Roissy

Les douaniers ont saisi 496 kilos d'écailles de tortues le 13 juillet 2017. — DOUANE

Triste découverte. Une demie-tonne d’écailles de tortues marines menacées d’extinction a été interceptée à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, a annoncé la douane mardi, évoquant la « plus importante saisie » de ce genre « jamais effectuée en France ».

Environ 5.000 écailles, correspondant à près de 400 tortues Eretmochelys imbricata, ont été découvertes par les douaniers le 13 juillet. Elles étaient conditionnées dans 15 cartons expédiés en fret aérien depuis Haïti à destination du Vietnam, a précisé le directeur interrégional des douanes de Roissy Philippe Legué à l’attention des ministres de la Transition écologique Nicolas Hulot et des Comptes publics Gérald Darmanin, venus « saluer » une saisie « record » et « encourager » les douaniers à continuer à lutter contre le trafic d’espèces menacées.

Valeur de 300.000 euros

La cargaison de 496 kg, estimée à 300.000 euros, est une « matière première destinée à une industrie particulière » (lunettes, peignes, pendentifs), a ajouté Philippe Legué, notant que ces tortues étaient tuées dans ce seul but, n’étant pas comestibles.

A côté de la pile d’écailles de tortues, d’autres saisies récentes étaient exposées : écailles de pangolin, défenses d’éléphant, peau de python, crâne de léopard, etc. « Le trafic des espèces menacées est l’un des trafics les plus importants, qui d’ailleurs alimente d’autres trafics, et c’est une composante importante de l’érosion de la biodiversité », a relevé Nicolas Hulot. En 2016, la douane indique avoir réalisé 493 constatations portant sur des spécimens protégés, en hausse de 16,5 % par rapport à 2015.