Antarctique: L’iceberg géant qui s’est détaché est «un événement rare», mais «pas exceptionnel»

Une image datée du 10 novembre 2016 fournie par la NASA de l'énorme crevasse dans la plateaforme Larsen C, ayant conduit à la formation d'un iceberg géant le 12 juillet 2017. — NASA/SIPA

Un gigantesque iceberg d’une superficie de 5.800 kilomètres carrés, soit environ celle du département de la Corrèze, s’est détaché mercredi d’une plateforme de glace appelée Larsen C dans l’ouest de l’Antarctique.

Ce bloc possède une taille hors-norme, soit 200 kilomètres de long, une épaisseur d’environ 190 mètres et une profondeur sous la mer qui pourrait atteindre 210 mètres. Quelles conséquences sont à prévoir? Eléments de réponses avec Jean Tournadre, chercheur en télédétection pour l’océanographie au Laboratoire spatial et interfaces Air-Mer à l’Ifremer et le climatologue Hervé Le Treut, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)...

En 2010, le National Ice Center (NIC) surveillait 37 icebergs géants en Antarctique et 52 en 2016. Y-a-t-il une accélération de la formation de ces énormes icebergs ?

Jean Tournadre: Nous n’avons pas assez de recul pour le dire. Entre 1998 et 2002, il y a eu trois icebergs géants A38, B15 et C19 qui étaient plus grands que l'iceberg que l'on observe aujourd’hui. Ce genre d’événement est rare mais pas exceptionnel. Pour ce qui est du nombre d’icebergs suivis par le NIC, il est en moyenne d’une cinquantaine sur les trente dernières années. Nous étions dans une phase où les très gros icebergs du début de la décennie 2000 ont fini de se décomposer. Mais ce qui compte le plus n’est pas le nombre d’icebergs, mais le volume de glace qu’ils transportent.

Hervé Le Treut: Tout d'abord, nous avons encore peu de recul dans la connaissance de l'Antarctique, son étude remontant à quelques décennies. Donc il n'est pas facile de répondre à ce type de question. Cependant, en analysant la succession des événements, il peut y avoir une mutiplication de ces phénomènes mais pour plusieurs raisons.

Quelles sont ces raisons ? Et quelle est la part de responsabilité de l’homme dans cette situation ?

H. Le T.: Ces événements sont difficiles à expliquer sans parler du réchauffement climatique global de la planète. Et il y a un niveau très élévé de la probabilité de l'activité humaine dans cette tendance au réchauffement global, notamment depuis 40 ans avec les gaz à effets de serre. Après, il y a une valeur globale et des phénomènes variables. Il ne faut pas s'arrêter à une lecture événementielle et isolée de la formation de cet iceberg, aujourd'hui. Il faut le voir dans la durée. Et souligner que des phénomènes plus puissants, au diagnostic évident, se déroulent en Arctique avec la fonte de la banquise.

L’énorme bloc qui vient de se séparer faisait partie d’une plateforme de glace nommée Larsen C qui retient des glaciers capables de faire gagner 10 cm aux mers du monde s’ils finissent dans l’océan. La disparition de Larsen C est-elle probable?

J. T.: C’est effectivement un risque, puisque c’est ce qui s’est passé pour Larsen A et B. Mais on ne sait pas prévoir la probabilité de disparition de la plateforme Larsen C: une reconstitution de cette plateforme est possible, mais fort improbable, et surtout cela prendrait un temps très long. Par ailleurs, si les glaciers de la péninsule antarctique sont déstabilisés par la fracture de la plateforme Larsen C, ils pourraient effectivement contribuer à la hausse du niveau marin.

Avec cet énorme iceberg, il y a un risque pour la navigation d’après l’Agence spatiale européenne. Est-ce un risque réel ou fantasmé puisque les bateaux utilisent systématiquement des radars ?

J. T.: L’iceberg en lui-même va certainement mettre plusieurs années avant de sortir éventuellement de la mer de Weddell. Le risque pour la navigation dans cette zone où il y a très peu de navires est extrêmement limité. Par contre, les icebergs en eux-mêmes peuvent bien sûr être être un risque. Ce n’est pas pour rien que toutes les grandes courses qui passent par les mers australes font appel à des services de détection d’icebergs...

H. Le T.: J'évoque un autre risque, celui de l'ouverture de nouvelles voies navigables dans ces zones fragiles. C'est un risque car une marée noire dans cette zone aurait des effets encore plus déastreux que dans des mers plus chaudes.

Y a-t-il un risque de montée des eaux accrue avec la formation de cet énorme iceberg ?

J. T.: Aucun, une plateforme de type Larsen flotte sur la mer. Un morceau qui se détache ne peut pas contribuer à la hausse du niveau des mers.

H. Le T.: Prenez l'image d'un glaçon dans un verre d'eau. Il flotte. Par contre, la séparation de cet iceberg de Larsen C fragilise le reste qui est derrière. Cette plateforme empêche l'arrivée des glaces du continent qui coulent et contribuent, elles, à la hausse du niveau de la mer. C'est un risque car le flux s'accélère.