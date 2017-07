New York: Une colonie de tortues perturbe le trafic de l'aéroport JFK

Une tortue géante (illustration). — Slavek Ruta/Shutterstoc/SIPA

De si petits animaux capables de perturber de si grands avions. Une colonie de tortues a semé la zizanie à l’aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York (Etats-Unis) vendredi, selon le New York Daily News.

JFK flights were delayed because of turtle orgy the runway https://t.co/m70CXuu4Uo #zenheadlines 🐢 ❤️ ✈️ — Turds and Treats (@TurdsAndTreats) July 9, 2017

Une quarantaine de ces petites bêtes se baladaient sur le tarmac, ce qui n’a pas permis le fonctionnement normal du trafic aérien, car il a fallu attendre que les tortues traversent les pistes. « Des avions ont été brièvement contraints de faire la queue. C’est la saison des tortues ici, mais il est assez inhabituel de les voir à cette heure de la journée », a indiqué une porte-parole de l’aéroport au quotidien américain.

Ce n’est pas une première

Bien que cette situation paraisse très insolite, elle ne l’est pas totalement car ces tortues vivent dans une baie proche de l’aéroport et migrent à cette période pour aller pondre leurs œufs. Cet incident a été très commenté sur les réseaux sociaux et a amusé de nombreux twittos.

#JFK airport turtle delay. 🐢 Apparently this is migration path & time period. Found this prior article. Who knew 😄 https://t.co/yrHno6o2dA — hummingbirdmom50 (@hummingbirdmom4) July 9, 2017