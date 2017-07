Élisez la plus belle plage de France

VOUS VOTEZ Vous êtes en vacances à la mer ? Envoyez-nous des photos de votre plage et tentez de la faire élire plus belle plage de France…

Ça donne envie de se baigner ma parole — temprb0

Et si on élisait la plus belle plage de France ? Nous l’avons vu tout au long de l’année via les photos que nous avons reçues, nos internautes ont du talent. Alors que certains d’entre vous sont déjà partis en vacances, nous organisons un concours pour choisir la plage qui vous aura le plus marqué.

Ainsi, chaque semaine, grâce à vos contributions, nous sélectionnerons quelques photos que nous soumettrons à un vote relayé sur notre site et sur notre page Facebook. À la fin de l’été, un dernier vote départagera les finalistes. La plus jolie plage, choisie par les internautes de 20 Minutes, sera par la suite publiée dans notre journal.

Si vous souhaitez participer, envoyez-nous vos photos accompagnées d’un petit texte les décrivant à l’adresse contribution@20minutes. Attention, vos clichés doivent être de bonne qualité et vous devez en être l’auteur.

