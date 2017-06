Etats-Unis: Les ours grizzly de Yellowstone retirés de la liste des animaux protégés

L'ours grizzly du parc national de Yellowstone. — KAREN BLEIER

La mesure a été dénoncée par des groupes de protection de la nature. Les ours grizzly du parc national de Yellowstone et des régions avoisinantes vont être retirés cet été de la liste des espèces en danger, a annoncé ce jeudi le secrétaire américain de l’intérieur.

Une proposition en ce sens avait été émise en mars 2016 par l’administration du président Barack Obama sur la base d’une détermination du Service de la pêche et de la faune sauvage (USFWS) selon laquelle la population de cet ours brun emblématique s’était suffisamment reconstituée depuis les années 1970.

700 ours recensés aujourd’hui contre 136 en 1975

En 1975, il ne restait que 136 grizzlys. Aujourd’hui, leur nombre est estimé à 700 dans le parc de Yellowstone (Wyoming) et jusque dans les Etats voisins du Montana et de l’Idaho, a précisé le ministère de l’Intérieur. Soit largement plus que l’objectif de 500 fixé par l’USFWS. « Cet accomplissement marque l’un des grands succès de conservation en Amérique, la culmination de décennies d’efforts importants et d’engagements », a souligné le ministre Ryan Zinke, originaire du Montana (nord-ouest).

Les chasseurs et éleveurs de bétail de l’Ouest américain, qui représentent de puissants groupes de pression au niveau régional, avaient plaidé avec vigueur pour le retrait des protections fédérales pour les ours grizzly. Des organisations de protection de l’environnement ont de leur côté mis en garde contre le risque de compromettre les efforts ayant permis de reconstituer la population des grizzlys de Yellowstone.