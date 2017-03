400 à 800 millions. C’est le nombre de tonnes d’insectes que dévoreraient chaque année les araignées dans le monde. Un chiffre au moins équivalent aux quantités de viande et de poisson consommées chaque année par les humains.

C’est même plus que ce que mangent les requins, qui ingurgitent entre 280 et 500 millions de tonnes de nourriture par an. « Nous espérons que ces estimations et leur ampleur contribueront à alerter l’opinion publique et à améliorer l’appréciation globale du rôle des araignées », affirment les scientifiques, dont l’étude a été publiée ce mardi dans la revue The Science of Nature.

Une importante source de nourriture

En effet, l’objectif est de mettre en lumière le rôle majeur de ces animaux dans la régulation des destructeurs de cultures et des vecteurs de maladie. Et si elles sont voraces, les araignées sont aussi une source de nourriture très importante, dont dépendent quelque 8 000 espèces d’oiseaux, de parasites et d’autres prédateurs.

Il en existerait quelque 45 000 espèces, réparties sur toutes les latitudes et vivant en majorité dans les forêts et les prairies.

