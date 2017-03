VIDEO. Thaïlande: La tortue Tirelire, qui avait avalé 915 pièces, réapprend à nager

La tortue marine — AFP

La tortue marine thaïlandaise, surnommée « Tirelire » pour avoir avalé 915 pièces de monnaie, a pris des leçons de natation ce lundi, après une longue opération chirurgicale qui l’a soulagée de 5 kilos de pièces dans l’estomac.

Le reptile avait passé sept heures sur la table d’opération à Bangkok la semaine dernière. Les soigneurs sont soulagés de voir la tortue de 25 ans nager à présent avec facilité dans une petite piscine du centre de recherche aquatique de l’hôpital de Chulalongkorn.

Les visiteurs lui jetaient des pièces

« Avant, elle ne se servait pas du tout de son côté gauche, car c’était probablement douloureux (…) Maintenant, elle utilise tous ses membres de façon très efficace » souligne Nantarika Chansue, la vétérinaire responsable du centre.

La tortue a passé deux décennies dans un petit parc public de la province de Chonburi, où les visiteurs lui jetaient des pièces, une pratique censée leur porter chance. La vétérinaire s’est déclarée satisfaite que la notoriété de la tortue ait fait réfléchir les gens.

Tirelire bientôt remise à la mer ?

« A cause de tout ça, les mares que je connais sont en train d’être nettoyées. Des pancartes sont installées pour interdire les pièces » se félicite la vétérinaire. La soigneuse espère qu’un jour Tirelire sera remise à la mer, pour vivre encore une soixantaine d’années.

Dans ce but, l’équipe emportera la tortue prendre des bains de mer pour lui réapprendre à nager et à plonger dans son milieu naturel. Non sans l’avoir équipée « d’une laisse » afin de la récupérer jusqu’à ce qu’elle soit prête pour le grand bain.

