Rhinocéros abattu à Thoiry: Ségolène Royal saisit la justice

L’affaire avait ému, hier, les Français. Un rhinocéros du zoo de Thoiry a été tué par balles dans la nuit de lundi à mardi par des braconniers. Sa corne tronçonnée.

#Rhino #Thoiry A quel moment la vie d'un être vivant sera-t-elle plus importante qu'une liasse de billet ? Vous me dégoûtez de plus en plus