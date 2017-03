VIDEO. Italie: L'Etna est entré en éruption (et c'est beau)

ENVIRONNEMENT L'entrée en activité du volcan, courte et de faible intensité, n'a pas provoqué de dégâts humains ou matériels, mais a permis le partage de belles images..

L'Etna (Sicile) a connu ce lundi 27 février sa première éruption de l'année 2017.

L’Etna, volcan situé sur la côte est de la Sicile (Italie), a connu cette semaine sa première éruption de l’année. Le phénomène a été de faible intensité et de courte durée. Dès ce mardi, les projections et coulées de lave qui pouvaient être aperçues au cours de la nuit depuis la ville de Catane, distante de quelques kilomètres, avaient déjà quasiment cessé. Aucun dégât humain ou matériel n’est à déplorer.

Comme le rapporte L’Express, le quotidien des habitants de la zone n’a pas été bouleversé par l’activité du volcan le plus actif et le plus haut d’Europe, avec ses 3.300 mètres d’altitude.

L'Etna en éruption pour la deuxième nuit consécutive #AFP pic.twitter.com/TIjTi7xJip — Agence France-Presse (@afpfr) March 1, 2017

Aéroport et pistes de ski opérationnels

Les autorités n’ont en effet procédé à aucune évacuation et les skieurs ont même pu continuer à profiter des pistes aménagées sur le flanc de l’Etna, classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2013. L’aéroport de Catane est resté opérationnel et ne sera fermé que si le nuage de cendres provenant de la montagne s’en approche de trop près.

A l’exception de quelques légers réveils, l’Etna était resté inactif depuis la fin de l’année 2015. La dernière irruption majeure du volcan sicilien remonte, elle, à 1992.

L’éruption de l’Etna est toujours en cours. pic.twitter.com/rW0d8lrPUz — LesNews (@LesNews) February 27, 2017