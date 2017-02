Salvador: «Indignation nationale» après l'agression d'un hippopotame, battu à mort

Extrait d'une vidéo de l'hippopotame Gustavito, tournée en 2014. — AP/SIPA

Dans un pays gangrené par la violence des gangs et qui connaît l’un des plus forts taux d’homicides au monde, la nouvelle a pourtant choqué. L’hippopotame Gustavito, considéré comme une « icône » du principal zoo du Salvador, est mort après avoir été sauvagement assailli à l’arme blanche, à jets de pierres et à coups de barre de fer.

Brutal killing of beloved hippo Gustavito stuns El Salvador https://t.co/A7h1CVvhjg pic.twitter.com/ffetNVrw5o — Lee Dolbear (@NewsdeskLee) February 28, 2017

L’animal a vraisemblablement été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi, pendant qu’il dormait, par des inconnus qui l’ont frappé et lui ont infligé de graves blessures. Une agression qui suscitait « l’indignation nationale » lundi, selon les autorités. « Ici, on côtoie la mort tous les jours. Ils nous tuent comme des mouches. Mais là, c’est bien pire. Ils ont tué un animal qui ne faisait que nous divertir », s’émeut un vendeur de rue interrogé par l’agence Associated Press.

Lamentable noticia la muerte del indefenso Gustavito, no hay justificación de semejante atrocidad que le hicieron. 😭😭 pic.twitter.com/qtopmUeseA — Feli Cristales (@FCristales) February 27, 2017

« Pourquoi tu es comme ça ? »

Coups de poinçon dans l’abdomen et dans la gueule

Lorsque l’animal a été retrouvé, il présentait des blessures dues à des coups de poinçon dans l’abdomen et dans la gueule, qui l’empêchaient de s’alimenter. « Je regrette profondément cette situation. J’ai vu le travail ardu des vétérinaires, biologistes et soignants, pour tenter de sauver l’hippopotame Gustavito », a déclaré la ministre de la Culture.

L’attaque mortelle a suscité l’émotion des associations de défense des animaux. « Nous avons du mal à imaginer comment quelqu’un a pu faire cela à cet animal sans défense », a réagi Mauricio Velasquez, de la Fondation Zoologique du Salvador.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un groupe de volontaires a organisé une vigie devant le parc, dénonçant les conditions de vie des animaux dans le parc et exigeant sa fermeture. La ministre de la Culture a assuré que la sécurité serait renforcée par un accord entre la police et le ministère de la Défense.