VIDEO. Tigres chassant un drone: Derrière la vidéo mignonne, la cruauté des hommes

Les images, diffusées par la chaîne de télévision chinoise CCTV, ont été partagées par de nombreux médias, dont 20 Minutes. Dans la neige de la province chinoise du Heilongjiang, une horde de tigres de Sibérie bien en chair s’offre un peu d’exercice en coursant un drone qui vole à basse altitude.

L’engin télécommandé est rapidement jeté à terre par l’un des félins, qui entourent bientôt sa carcasse mécanique. Le drone manque d’être taillé en pièces, et ne doit son salut qu’à l’épaisse fumée blanche sortie de ses entrailles, qui fait reculer les tigres.

Derrière ces belles images se cache cependant une réalité beaucoup moins poétique. Les géants tigrés, rapporte le site Motherboard, sont en effet les pensionnaires d’une sinistre « ferme » comme il en existerait 200 en Chine. Et comme d’autres, l’établissement de Harbin, où la vidéo a été tournée, est spécialisé dans le « vin de tigre », une boisson réputée pour soigner l’arthrite et les rhumatismes réalisée… avec les os des animaux.

Reminder: China has an estimated *7* wild tigers left. Many more in this video = obviously a tiger farm. They'll be turned into bone & wine https://t.co/7hxmkSDei2