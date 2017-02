Quiz. Auriez-vous votre brevet de scoutisme (avec les félicitations du jury) ?

Scout toujours ! — Pixabay

Faire du feu en frottant deux bouts de bois, construire tout(e) seul(e) sa tente pour s’abriter la nuit, marcher longuement dans la forêt, affronter un ours à mains nus (euh non, là, nous exagérons un peu). Le scoutisme, c’est la promesse d’une belle aventure et de la débrouillardise à tous les étages.C’est également une histoire de valeurs et de solidarité. Justement, feriez-vous un bon scout ? Notre quiz permettra (ou pas) de révéler le MacGyver en herbe qui sommeille en vous. Prêt(e) ? 1… 2… 3… GO !